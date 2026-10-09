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«А почему можно не хотеть? Это уникальный опыт». Игрок «Шанхая» — о желании играть в Китае

«А почему можно не хотеть? Это уникальный опыт». Игрок «Шанхая» — о желании играть в Китае
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Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон выразил желание проводить домашние матчи команды в Китае. Сейчас домашние игры команда проводит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

– Китайский клуб, играющий в российской лиге в российском городе. Как вам такой набор?
– Это необычно, но для меня нет особой разницы. Сейчас мы в Санкт-Петербурге, и это всё, что имеет значение. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Но мне определённо нравится — здесь шикарные условия, к нам хорошо относятся, болельщики здорово поддерживают. Будет круто поиграть в Шанхае — такого опыта у меня ещё не было.

– То есть вы уже задумывались, хотели бы туда поехать?
– А почему можно не хотеть? Это уникальный опыт, такое бывает раз в жизни. Я никогда не был в Китае, до этого никогда не был в России. Открыт ко всему. Хоккей позволяет тебе посетить много классных мест, и это нельзя воспринимать как должное, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате»: