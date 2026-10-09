Экс-игрок НХЛ назвал лучшее качество Кирилла Капризова

Бывший игрок клубов НХЛ, а ныне защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон высоко оценил игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

– В «Миннесоте» вы поиграли с Кириллом Капризовым. Что делает его особенным?

– Во-первых, он отличный человек за пределами льда. И это лучшее его качество. Но и на льду он доминирует. Он играет так, как и любая другая суперзвезда — помогает на обоих концах площадки, идёт в борьбу. То, как он подавляет соперников, действительно впечатляет. Он очевидно один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.