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Экс-игрок НХЛ назвал лучшее качество Кирилла Капризова

Экс-игрок НХЛ назвал лучшее качество Кирилла Капризова
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Бывший игрок клубов НХЛ, а ныне защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон высоко оценил игру российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

– В «Миннесоте» вы поиграли с Кириллом Капризовым. Что делает его особенным?
– Во-первых, он отличный человек за пределами льда. И это лучшее его качество. Но и на льду он доминирует. Он играет так, как и любая другая суперзвезда — помогает на обоих концах площадки, идёт в борьбу. То, как он подавляет соперников, действительно впечатляет. Он очевидно один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате»:
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»
Эксклюзив
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»