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«Другой уровень». Экс-игрок НХЛ — о «СКА Арене»

«Другой уровень». Экс-игрок НХЛ — о «СКА Арене»
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Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон рассказал о своих впечатлениях от игры на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

– Как вам играть на «СКА Арене» в качестве хозяев?
– Это здорово! Атмосфера шикарная, клуб подготовил классную программу. Это арена мирового уровня. Играть здесь — всегда удовольствие. Это другой уровень, это круто.

– Необычная история, когда два клуба в одной лиге делят одну арену. Вас не удивило это?
– Знал, что это так, когда приезжал сюда. Думаю, это позволяет создать хорошее соперничество, атмосферу. Даже на гостевых матчах здесь наших болельщиков много, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате»:
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»
Эксклюзив
«Россия – хоккейная держава. Её не хватает». Интервью с экс-игроком НХЛ из «Шанхая»