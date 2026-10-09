«Другой уровень». Экс-игрок НХЛ — о «СКА Арене»
Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон рассказал о своих впечатлениях от игры на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
– Как вам играть на «СКА Арене» в качестве хозяев?
– Это здорово! Атмосфера шикарная, клуб подготовил классную программу. Это арена мирового уровня. Играть здесь — всегда удовольствие. Это другой уровень, это круто.
– Необычная история, когда два клуба в одной лиге делят одну арену. Вас не удивило это?
– Знал, что это так, когда приезжал сюда. Думаю, это позволяет создать хорошее соперничество, атмосферу. Даже на гостевых матчах здесь наших болельщиков много, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Кейленом Эддисоном читайте на «Чемпионате»: