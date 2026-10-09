«Он бывает жёстким, но лишь потому, что ему не всё равно». Бывший игрок НХЛ — о Митче Лаве

Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон рассказал о совместной работе с главным тренером команды Митчем Лавом.

– Митч Лав был помощником главного тренера сборной Канады на МЧМ-2020. Он изменился за шесть лет?

– Тогда он не был главным, и я знал его не так долго. Плюс он тренировал в других командах, когда я играл в WHL. С хоккейной точки зрения мы работали вместе недостаточно, чтобы я мог сказать, изменился он или нет. Могу сказать, что с ним здорово работать сейчас, он честный тренер, который заботится о своих игроках. Интересуется тем, что происходит не только на льду, но и за его пределами. Он мотивирует игроков быть лучшей версией себя. Иногда бывает жёстким с игроками, но лишь потому, что ему не всё равно, – сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.