Бывший игрок НХЛ высказался о главном тренере «Трактора» Скотте Гордоне

Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон прокомментировал работу в США с главным тренером Скоттом Гордоном, который сейчас возглавляет «Трактор».

– Ещё один тренер, с которым вы работали, сейчас возглавляет «Трактор» – это Скотт Гордон. Что скажете о работе с ним?

– Я встретился с ним, когда играл в «Сан-Хосе», мы работали вместе почти целый год. Он был одним из помощников главного тренера. Мы не так часто пересекались, но он мне запомнился очень приятным человеком. Он больше работал с нападающими, не был главным тренером там, так что сейчас находится в другой ситуации. Но он всегда был вежлив и хотел помочь каждому стать лучше. Мне он нравился, – сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.