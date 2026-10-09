Экс-игрок НХЛ: Канада — Россия — огромная вывеска в хоккее. Это особое противостояние

Бывший игрок клубов НХЛ, а ныне защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон высказался об отсутствии сборной России на международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея.

– России не хватает на международной арене?

– Да. Это хоккейная держава. Когда участвуют лучшие команды, всегда получаются лучшие соревнования.

– В финале МЧМ чувствовалось, что это особое противостояние?

– Да, это было особое противостояние. Канада — Россия — огромная вывеска в хоккее. Ранее на турнире они нас очень крупно обыграли, поэтому мы хотели показать наши лучшие стороны в финале, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.