Бывший игрок НХЛ: ММА — безумный спорт. Нравилось, как доминировал Хабиб

Защитник «Шанхайских Драконов» Кейлен Эддисон заявил, что является поклонником UFC, отметив выступления бывшего чемпиона промоушена, а ныне члена Зала славы, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

– Вы большой поклонник UFC, не так ли?

– Да. Это безумный спорт. Не знаю, как они это делают. Но я просто смотрю, не занимаюсь этим, ха-ха. Мне нравилось, как доминировал Хабиб. Не знаю, лучший ли он в этом виде спорта, но определённо есть аргументы в его пользу, — сказал Эддисон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Кейлен Эддисон в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (0+4) очка.