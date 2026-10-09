«Сибирь» подписала контракт с Даниилом Чайкой, защитник ранее покинул «Авангард»

«Сибирь» подписала двусторонний контракт сроком на один сезон с 23-летним защитником Даниилом Чайкой. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Даниил в 2020 году в составе ЦСКА дебютировал в КХЛ. С 2022 года Чайка выступал в системе «Вегас Голден Найтс» за «Хендерсон Силвер Найтс» и провёл в АХЛ 126 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков.

С 2024 года Даниил выступал в системе омского «Авангарда». За «Омские Крылья» в ВХЛ Чайка сыграл 56 матчей и набрал 8 (2+6) очков. За «Авангард» игрок провёл 25 матчей (12 из них в плей-офф) и отметился результативной передачей. Всего в КХЛ на счету защитника 43 матча и 3 (1+2) очка.

Чайка покинул омский клуб 7 октября 2026 года.