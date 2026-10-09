15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Буцаев: ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина со стороны Запада

Вячеслав Буцаев: ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина со стороны Запада
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев высказался о результатах армейцев в текущем сезоне КХЛ, а также оценил перспективы команды в борьбе за Кубок Гагарина.

«Кубок Гагарина разыгрывается в мае, рано делать выводы о реальных перспективах ЦСКА. Видна работа Никитина по сплочению коллектива и слаживанию игровых действий. Армейцы на Кубке мэра Москвы показали, что способны прибавлять. Для меня второе место ЦСКА в Западной конференции — не сюрприз. Новички пришли качественные, притёрлись друг к другу, команда почувствовала вкус побед. У ЦСКА большой потенциал как в игровом плане, так и во всех остальных отношениях. ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина со стороны Запада», — цитирует Буцаева Metaratings.

Материалы по теме
Андрей Коваленко рассказал, за счёт чего ЦСКА успешно выступает в последних матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android