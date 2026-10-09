Вячеслав Буцаев: ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина со стороны Запада

Бывший главный тренер ЦСКА Вячеслав Буцаев высказался о результатах армейцев в текущем сезоне КХЛ, а также оценил перспективы команды в борьбе за Кубок Гагарина.

«Кубок Гагарина разыгрывается в мае, рано делать выводы о реальных перспективах ЦСКА. Видна работа Никитина по сплочению коллектива и слаживанию игровых действий. Армейцы на Кубке мэра Москвы показали, что способны прибавлять. Для меня второе место ЦСКА в Западной конференции — не сюрприз. Новички пришли качественные, притёрлись друг к другу, команда почувствовала вкус побед. У ЦСКА большой потенциал как в игровом плане, так и во всех остальных отношениях. ЦСКА выглядит как будущий финалист Кубка Гагарина со стороны Запада», — цитирует Буцаева Metaratings.