Плющев: Ротенберг вместо Тамбиева в «Динамо»? Да хоть Скотти Боумэн

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался на тему возможного увольнения наставника московского «Динамо» Леонида Тамбиева.

– Появился инсайд, что Тамбиев может покинуть «Динамо», если бело-голубые неудачно сыграют с ЦСКА и СКА. Как считаете, не торопится руководство «Динамо»?

– Вы знаете, слухи я не люблю комментировать, потому что слухи есть слухи. Я люблю конкретику. То, что есть какие-то вопросы к главному тренеру и проблемы в команде — это очевидно.

– Как вам вариант с заменой на Ротенберга?

– Я не люблю ни гадать, ни фантазировать. Есть реальные вопросы — они должны иметь реальные ответы. Здесь мы можем только предполагать – да хоть Скотти Боумэн. Тут вопрос совершенно в другом. Слухи, что Тамбиева хотят отправить в отставку ходят уже не первый день. Это отдельный вопрос. Когда это случится, тогда уже можно будет реально говорить, кто может претендовать на роль тренера московского клуба.

– Может, тогда Тамбиева вернуть в СКА вместо Миронова, которому не удаётся наладить игру в обороне?

– Ответ в первом вопросе. А вообще, чтобы решать неординарные задачи, нужны неординарные подходы, в том числе и при формировании тренерского штаба. Думайте. Всегда есть команды, которые набирают себе помощников, которые определяют стратегию команды. Иногда она может не работать. Наверное, вопросы тогда должны быть адресованы им, а не мне, — цитирует Плющева «Спорт день за днём».