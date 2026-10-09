Олимпийский чемпион рассказал о причинах неудачной игры московского «Динамо» в сезоне

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о неудачной игре московского «Динамо» в текущем сезоне.

«Причин неудачного старта много, надо спокойно их изучить. Во-первых, очень серьёзно – едва ли не наполовину – обновился состав команды. Пока не все дебютанты оправдывают надежды, притирка идёт тяжело. Мало таких форвардов, как Летунов, который в недавнем дерби сделал хет-трик и выделяется.

Во-вторых, совсем новый тренерский штаб. После победы на предсезонном Кубке мэра у него появилась уверенность, но надолго этого запаса не хватит. Работа в Москве и тем более в «Динамо» — это проверка на стрессоустойчивость, не все её проходят.

В-третьих, у команды большие проблемы с атакой. Не совсем эффективны тактические схемы, много бросков – мало голов. О чём говорить, если забрасываем меньше двух шайб за матч!

Вообще у «Динамо» сейчас могло быть ещё больше головной боли. Команду держит вратарская линия – и прежде всего Подъяпольский. Он очень много выручает, ведь команда проигрывает на пятачке, бросков идёт, может, не очень много, но они крайне опасные», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

«Динамо» в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место, набрав 12 очков после 14 сыгранных матчей.