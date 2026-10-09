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«Лично я бы его не брал, такой кот в мешке». Крикунов — про Евгения Кузнецова

«Лично я бы его не брал, такой кот в мешке». Крикунов — про Евгения Кузнецова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о будущем нападающего Евгения Кузнецова, который ранее покинул «Сибирь».

«Кузнецов считается большим мастером, но ключевое слово здесь — считается. Надо ещё и на льду это показывать. Да, хороший был игрок, наверное, а сейчас не тянет, может быть. Лично я бы его не брал. От него неясно, что ожидать в любой момент. Но «Сибирь» его успела взять. Такой кот в мешке — может повезти вперёд, а потом и налево.

Может, его ещё кто-то возьмёт. Но, повторюсь, я бы уже не брал. И это при всех его сильных качествах. Хотя неясно, есть ли они у него вообще сейчас. Наверное, риски есть», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

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