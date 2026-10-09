«Есть один недовольный игрок». Жена Разина — об отстранении главного тренера «Металлурга»

Жена главного тренера «Металлурга» Андрея Разина Татьяна высказалась о временном отстранении специалиста от работы с магнитогорской командой.

«Ну, коротко для тех, кто не знает: Андрея отстранили от должности, хотя команда идёт на первом месте. Официальная версия, что в команде конфликт, не соответствует действительности. Просто есть один недовольный игрок. Что ж… Так бывает», — написала Татьяна Разина в своём телеграм-канале.

Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года. В дебютном сезоне он привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

Напомним, «Металлург» в текущем сезоне КХЛ сыграл 14 матчей, в которых набрал 21 очко. Уральский клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.