Клуб КХЛ ищет за рубежом тренера на зарплату в $ 1,5-2 млн — агент

Известный хоккейный агент Дэррил Вольски публично сообщил о доступной вакансии главного тренера в неназванном клубе КХЛ. Зарплата — от $ 1,5 до 2 млн долларов. Вольски специализируется на рынках Северной Америки, Европы и КХЛ.

На данный момент в КХЛ только одна команда находится без главного тренера — это «Лада», уволившая Павла Зубова в начале октября. Кроме того, на этой неделе стало известно, что «Металлург» временно отстранил главного тренера Андрея Разина от работы из-за конфликта с игроками.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 21 очко в 14 матчах.