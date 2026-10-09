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Обладатель Кубка Гагарина Лемтюгов стал новым главным тренером «Академии Михайлова»

Обладатель Кубка Гагарина Лемтюгов стал новым главным тренером «Академии Михайлова»
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Главным тренером «Академии Михайлова» назначен Николай Лемтюгов. Он сменил Александра Трофимова, который возглавил команду перед началом сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

Николай Лемтюгов ранее уже работал в МХЛ. В сезоне-2021/2022 и сезоне-2022/2023 он трудился в тренерском штабе «Стальных Лисов», а в чемпионате-2023/2024 и чемпионате-2024/2025 возглавлял мытищинский «Атлант». После этого Лемтюгов отправился в ВХЛ, где был главным тренером «Тороса» и «Зауралья».

Будучи игроком, Лемтюгов провёл 416 матчей в КХЛ и набрал 174 (93+81) очка, выступая за «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Спартак», «Сибирь», «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Северсталь» и «Югру». В составе казанцев в 2010-м он стал обладателем Кубка Гагарина, а с челябинцами в 2013-м играл в финале. В составе сборной России Лемтюгов выигрывал серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2006 года.