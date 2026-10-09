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Гашек: то, что «Вашингтон» сделал с сыновьями Овечкина, просто отвратительно

Гашек: то, что «Вашингтон» сделал с сыновьями Овечкина, просто отвратительно
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Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек подверг критике предматчевую церемонию «Вашингтон Кэпиталз», во время которой российский капитан столичного клуба Александр Овечкин вышел на арену с детьми.

«То, что «Кэпиталз» и НХЛ сделали вчера с сыновьями Овечкина, просто отвратительно. «Вашингтон» сознательно использовал обоих мальчиков, чтобы поддержать специальную военную операцию.

Гэри Беттмэн, Тед Леонсис и остальные владельцы команд прекрасно знают, что предматчевое выступление станет причиной ещё большей трагедии. И вы — НХЛ — использовали для этого детей», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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