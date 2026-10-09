«Вся лига была в шоке от решения руководства «Металлурга». Уланов — об отстранении Разина

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Уланов оценил решение руководства «Металлурга» отстранить от работы главного тренера Андрея Разина.

«Считаю, вся лига была в шоке от решения руководства «Металлурга» отстранить Андрея Разина. Причём именно в тот момент, когда команда шла на первом месте. Разин — это тренер с огромным опытом, прошедший через многое и завоевавший Кубок Гагарина для «Металлурга». И это, конечно, была абсолютно шокирующая новость для всей хоккейной общественности.

Но тем не менее ситуацию на 100% понимают лишь те, кто принимал решение, они и знают все подробности. И это три стороны: главный тренер, руководство и, конечно же, раздевалка. Испокон веков было так, что мусор из раздевалки из дома не выносят. Но тем не менее, это взрослое, взвешенное решение. Оно было принято, и, возможно, даже с обеих сторон», — цитирует Уланова «Сила спорта».