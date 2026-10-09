«Хороший конь не начинает с галопа». Касатонов — о старте сезона для Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов высказался о начале нового сезона для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В прошедших трёх матчах сезона 41-летний Овечкин отдал голевую передачу.

«За Александра в плане голов сейчас беспокоиться не надо, мы больше думаем о рекорде, который он должен побить. Александр, конечно, знает, как надо готовиться. Понятно, что это начало сезона, надо вкатиться. И я думаю, тренеры ему помогают как можно быстрее набрать оптимальную форму. В 40 с лишним лет это не так просто сделать, но и хороший конь не начинает с галопа.

И потом, как мы видели, у него карьера строится такими отрезками: он может не забивать, а потом пять-шесть игр делать по несколько голов. Поэтому все всё понимают, он знает, что делать. Саша доказывал своей карьерой, у него есть мастерство и колоссальный опыт. Так что всё будет нормально», — цитирует Касатонова ТАСС.