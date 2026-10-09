Инсайдер Лебрюн рассказал об интересе к защитнику «Детройта» Эдвинссону

Инсайдер Пьер Лебрюн рассказал об интересе клубов НХЛ к защитнику «Детройт Ред Уингз» Симону Эдвинссону. На данный момент шведский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Бостон» входит в длинный список команд, которые проявляют интерес к Симону Эдвинссону. Полагаю, запросы поступали как минимум от 10 клубов. Но временный генеральный менеджер «Ред Уингз» Шон Хоркофф сообщил этим командам, что он по-прежнему намерен попытаться переподписать контракт с ограниченно свободным агентом.

Очевидно, чем дольше это будет продолжаться, тем более вероятным становится обмен. Но «Детройт» по-прежнему хочет подписать с ним контракт. Хоркофф получил от владельцев клуба полные полномочия для заключения новой сделки с Эдвинссоном. Игроку уже предлагали долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные контракты. Однако по-прежнему существует значительный разрыв в вопросе зарплаты», – написал Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провёл 72 матча и набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+12».