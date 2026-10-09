Ерёменко: СКА в этом сезоне выступит лучше, чем в предыдущем. Пока всё на это указывает

Бывший вратарь сборной России Александр Ерёменко высказался о результатах СКА в сезоне-2026/2027 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«СКА в этом сезоне выступит лучше, чем в предыдущем. Пока всё на это указывает. Я вижу, что хоккеисты только сейчас стали в полной мере понимать требования стиля Ларионова. Второй сезон нового главного тренера чаще всего бывает успешнее первого. СКА уже играет более слаженно, чем год назад. По ходу сезона результаты будут только улучшаться», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

Санкт-петербургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками в 12 матчах.