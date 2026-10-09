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Кучеров — третий в рейтинге игроков НХЛ на сезон-2026/2027 по версии ESPN

Кучеров — третий в рейтинге игроков НХЛ на сезон-2026/2027 по версии ESPN
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ESPN опубликовал рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ на сезон-2026/2027. В голосовании принимали участие комментаторы, аналитики и редакторы ESPN, которые оценили игроков с точки зрения того, насколько успешно они могут проявить себя в этом сезоне.

Возглавил список нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место. Всего в рейтинг попали 12 россиян.

Топ-30 выглядит следующим образом:

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