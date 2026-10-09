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Форвард «Юты» Трочек прокомментировал слухи вокруг группового чата сборной США

Форвард «Юты» Трочек прокомментировал слухи вокруг группового чата сборной США
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Нападающий «Юты Маммот» Винсент Трочек прокомментировал слухи вокруг группового чата хоккеистов сборной США. Ранее появились слухи, что общение в этом чате повлияло на решение некоторых американских игроков запросить обмен из канадских клубов. На ОИ-2026 сборная США впервые за 46 лет выиграла олимпийское золото, обыграв в финале Канаду. После этого Брэди Ткачук попросил об обмене из «Оттавы Сенаторз», а Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

– Мне кажется, люди придают этому слишком большее значение. Очевидно, всем нужны громкие заголовки. Но вся эта тема с Канадой или американскими игроками, которые хотят уехать из канадских команд – я думаю, это было скорее стечением обстоятельств, чем чем-то иным.

– Но существует ли вообще этот активный чат игроков?
– Чат сборной США есть. Но это не место для обсуждения обменов. В последнее время он затих. Это грустно. Возможно, мне стоит его немного расшевелить, – приводит слова Трочека ESPN.

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