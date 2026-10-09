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«Металлург» забросил три шайбы за первые четыре минуты матча с «Салаватом Юлаевым»

«Металлург» забросил три шайбы за первые четыре минуты матча с «Салаватом Юлаевым»
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев». За первые четыре минуты встречи хозяева забросили три шайбы. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу магнитогорцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Ткачёв, Джонсон) – 01:05 (5x5)     2:0 Сиряцкий (Толчинский) – 03:01 (5x5)     3:0 Ткачёв (Старков, Джонсон) – 03:33 (5x5)     4:0 Джонсон (Орехов, Тодд) – 17:47 (5x4)     5:0 Исхаков (Сиряцкий) – 25:09 (4x4)     5:1 Загребин (Маджио, Щербаков) – 25:33 (4x4)     6:1 Толчинский (Джонсон, Орехов) – 25:59 (5x4)     7:1 Джонсон (Тодд) – 57:17 (5x5)    

На второй минуте нападающий Дмитрий Силантьев забил первый гол. На старте четвёртой минуты защитник Александр Сиряцкий удвоил преимущество «Металлурга». Спустя 32 секунды форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу хозяев.