«Металлург» забросил три шайбы за первые четыре минуты матча с «Салаватом Юлаевым»

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев». За первые четыре минуты встречи хозяева забросили три шайбы. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу магнитогорцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На второй минуте нападающий Дмитрий Силантьев забил первый гол. На старте четвёртой минуты защитник Александр Сиряцкий удвоил преимущество «Металлурга». Спустя 32 секунды форвард Владимир Ткачёв забросил третью шайбу хозяев.