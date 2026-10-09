Сорокин — 44-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News

Издание The Hockey News продолжает публикацию рейтинга из 80 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин расположился на 44-й строчке.
Места с 50-го по 41-е выглядят следующим образом:
50. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
49. Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).
48. Клейтон Келлер («Юта Маммот»).
47. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
46. Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).
45. Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»).
44. Илья Сорокин («Айлендерс»).
43. Джош Моррисси («Виннипег Джетс»).
42. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).
41. Себастьян Ахо («Каролина»).
Ранее в рейтинг также вошли Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» (51-е место), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз», 57-е), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 60-е), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 79-е).