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Коньков высказался об отстранении тренера «Металлурга» Разина

Коньков высказался об отстранении тренера «Металлурга» Разина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об отстранении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина. Ранее директор клуба Алексей Жлоба сообщил, что «между главным тренером и игроками возникли разногласия».

«В этой ситуации нет правильного или неправильного решения. Нужно прежде всего смотреть на результат. Если команда идёт на первом месте в Восточной конференции, значит, какие-то действия были корректными. Но это не означает, что конфликт в команде сохранит это положение дел.

Раз решили отстранить Разина, значит, полагаю, руководство клуба совещалось, прежде чем сделать это. Конечно, всё это неприятно. Данная ситуация даёт большое количество возможностей для разговоров в прессе. Посмотрим, как она будет развиваться», – приводит слова Конькова «Сила спорта».

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