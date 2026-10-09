Коньков высказался об отстранении тренера «Металлурга» Разина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об отстранении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина. Ранее директор клуба Алексей Жлоба сообщил, что «между главным тренером и игроками возникли разногласия».

«В этой ситуации нет правильного или неправильного решения. Нужно прежде всего смотреть на результат. Если команда идёт на первом месте в Восточной конференции, значит, какие-то действия были корректными. Но это не означает, что конфликт в команде сохранит это положение дел.

Раз решили отстранить Разина, значит, полагаю, руководство клуба совещалось, прежде чем сделать это. Конечно, всё это неприятно. Данная ситуация даёт большое количество возможностей для разговоров в прессе. Посмотрим, как она будет развиваться», – приводит слова Конькова «Сила спорта».