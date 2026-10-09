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Руководитель клуба НХЛ удивился попаданию Овечкина в топ-100 игроков на сезон-2026/2027

Руководитель клуба НХЛ удивился попаданию Овечкина в топ-100 игроков на сезон-2026/2027
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Неназванный руководитель клуба НХЛ удивился попаданию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-100 игроков лиги на сезон-2026/2027 по версии ESPN. Капитан «столичных» занял 78-е место.

«Почему Алекс Овечкин попал в этот рейтинг? В принципе? Он уже почти не катается. Присутствие Овечкина в этом списке – нелепость. Какой сейчас год?» – приводит слова функционера ESPN.

Напомним, ранее 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Александр является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В активе россиянина 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. В июле Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном». Нападающий проводит свой 22-й сезон в карьере в НХЛ.

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