Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о выступлении «Салавата Юлаева» на старте сезона-2026/2027. После 13 матчей уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков.

«Салават Юлаев» очень сильно провёл старт чемпионата. Я был на домашних матчах и сам видел, как команда хорошо двигалась. Был такой драйв, азарт, быстрота принятия решений. Молодые парни также очень сильно добавили в этих матчах. Посмотрите на того же Щербакова. И, повторюсь, не зря Вязового признали лучшим вратарём сентября. Ведь Семён очень надёжно играет.

Что касается Александра Алексеева, приехавшего из-за океана, то он действительно очень быстро влился в команду. Хорошо действует как в атаке, так и в обороне. В большинстве от него идут классные передачи и броски, и в целом он очень здорово проводит этот отрезок чемпионата», – приводит слова Заварухина «Сила спорта».