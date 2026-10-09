В Сети появился сайт, отслеживающий, сколько денег теряет Хеллебайк за время отстранения

В мировой Сети появился портал под названием «Hellebucks», который отслеживает, сколько денег теряет голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк во время своего отстранения. Информация на сайте обновляется каждую секунду.

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Напомним, канадский клуб отстранил вратаря из-за неявки в тренировочный лагерь. Ранее американец запросил обмен из «Джетс». Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

В минувшем сезоне 33-летний Хеллебайк провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США.