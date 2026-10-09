Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о переходе Зернова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о переходе в казанский клуб нападающего Дениса Зернова из ЦСКА.

– Как оцените трансфер Дениса Зернова?

– Учитывая, как прошёл летний период, это хорошее приобретение. Наша задача – находить пути, чтобы игроки показывали свой лучший хоккей. Денис провёл две тренировки, завтра будет раскатка. Знаем, что он без проблем играет и в центре, и с краю, поэтому будем смотреть и искать сочетания.

Сейчас у нас не всё просто, вмешалась травма Артёма Галимова. Это была самая стабильная связка, а после этой травмы пришлось идти на перестановки как в звеньях, так и в спецбригадах. Будем искать, наша задача не меняется – готовить команду к играм до четырёх побед.

– Чего ждёте от Зернова и какую роль ему отводите?

– Первый месяц мы понимали, сможем ли мы пойти по пути прошлого сезона созданием трёх-четырёх звеньев, влияющих на результат. Сейчас мы думаем о корректировках в рисунке игры. Торопиться не будем, возможны ещё приобретения, также вернётся Артём Галимов. Будем искать баланс через игры и тренировки, – приводит слова Гатиятулина «Бизнес Online».