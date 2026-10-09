Барков и Маршан вернутся в состав не ранее чем через шесть недель — Баумгартнер

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков выбыл на шесть-восемь недель, а нападающий команды Брэд Маршан — на шесть. Об этом сообщает журналист Алекс Баумгартнер в социальной сети X. По словам главного тренера «пантер» Пола Мориса, Маршан сможет вернуться на лёд через три недели.

31-летний Барков получил травму во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ) и не смог завершить матч. Во втором периоде форвард неудачно упал на лёд, борясь за шайбу при игре в большинстве. У него подвернулась левая нога.

38-летний Маршан получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1). Инцидент произошёл в концовке второго периода, форвард неудачно упал на лёд в борьбе у ворот соперника. Хоккеист врезался ногой в штангу ворот и покинул площадку при помощи врачей. Эта игра была второй для хоккеиста после операции, которую он перенёс в межсезонье.