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«Даже думать об этом безумно». 20-летний форвард «Рейнджерс» — об игре с Овечкиным

«Даже думать об этом безумно». 20-летний форвард «Рейнджерс» — об игре с Овечкиным
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Коул Бодуан поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Эта встреча станет для 20-летнего форварда второй в лиге, он ответил, каково это сыграть с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Матч состоится в ночь на 10 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался