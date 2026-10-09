«Даже думать об этом безумно». 20-летний форвард «Рейнджерс» — об игре с Овечкиным

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Коул Бодуан поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Эта встреча станет для 20-летнего форварда второй в лиге, он ответил, каково это сыграть с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Матч состоится в ночь на 10 октября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.