«Тревогу бить не стоит». Черкас — о трёх поражениях СКА в четырёх играх

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о результатах команды в сезоне-2026/2027. Клуб из Санкт-Петербурга проиграл три из четырёх последних матчей и идёт шестым на Западе.

«Думаю, что тревогу бить не стоит. СКА в атаке играет очень прилично, а вот в обороне (плюс работа вратарей) идёт не очень хорошо. Команда пропустила 20 шайб за последние четыре матча – это очень много. С таким количеством пропущенных шайб непросто рассчитывать, что ты можешь кого-то обыграть.

Нельзя сказать, что с тем же минским «Динамо» команда выглядела слабо. Но ошибки в обороне приводят к тому, что команда пропускает. Самое интересное, что защитники у СКА очень здорово играют – подключаются в атаку. Но прямые обязанности – оборона своих ворот, к сожалению, не получается.

Может быть, пора вводить термин «полузащитники». Шутка, конечно, но получается именно так: в атаку подключаются, создают, помогают нападающим, но есть ещё такой компонент, как игра в обороне, где нужно действовать чётко и без ошибок, не давая соперникам забивать.

Конечно, ещё один момент – это удаления. В прошлом году они мешали команде, и в этом году тоже. С тем же минским «Динамо» подвели удаления, которые повлияли на исход матча», – приводит слова Черкаса «РБ Спорт».