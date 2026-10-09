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«Нам не хватило сил дать бой». Главный тренер «Салавата» Козлов — об 1:7 от «Металлурга»

«Нам не хватило сил дать бой». Главный тренер «Салавата» Козлов — об 1:7 от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (1:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Ткачёв, Джонсон) – 01:05 (5x5)     2:0 Сиряцкий (Толчинский) – 03:01 (5x5)     3:0 Ткачёв (Старков, Джонсон) – 03:33 (5x5)     4:0 Джонсон (Орехов, Тодд) – 17:47 (5x4)     5:0 Исхаков (Сиряцкий) – 25:09 (4x4)     5:1 Загребин (Маджио, Щербаков) – 25:33 (4x4)     6:1 Толчинский (Джонсон, Орехов) – 25:59 (5x4)     7:1 Джонсон (Тодд) – 57:17 (5x5)    

– Соперник был быстрее нас, свежее. Нам не хватило сил дать бой сегодня. Пока надо адаптироваться под наше расписание и играть в хоккей.

– Шелдон Ремпал и другие легионеры очень активно действуют в сезоне, но именно против «Металлурга» у них не получается.
– Соперник неплохо играет в обороне, поэтому ребятам было тяжело.

– Что с Александром Алексеевым и Данилом Алалыкиным?
– У Алалыкина сотрясение после удара Дица в прошлом матче, Алексеев поехал на обследование.

– Была мысль вернуть Семёна Вязового по