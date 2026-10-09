«Нам не хватило сил дать бой». Главный тренер «Салавата» Козлов — об 1:7 от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (1:7).

– Соперник был быстрее нас, свежее. Нам не хватило сил дать бой сегодня. Пока надо адаптироваться под наше расписание и играть в хоккей.

– Шелдон Ремпал и другие легионеры очень активно действуют в сезоне, но именно против «Металлурга» у них не получается.

– Соперник неплохо играет в обороне, поэтому ребятам было тяжело.

– Что с Александром Алексеевым и Данилом Алалыкиным?

– У Алалыкина сотрясение после удара Дица в прошлом матче, Алексеев поехал на обследование.

– Была мысль вернуть Семёна Вязового по