«Нам не хватило сил дать бой». Главный тренер «Салавата» Козлов — об 1:7 от «Металлурга»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (1:7).
– Соперник был быстрее нас, свежее. Нам не хватило сил дать бой сегодня. Пока надо адаптироваться под наше расписание и играть в хоккей.
– Шелдон Ремпал и другие легионеры очень активно действуют в сезоне, но именно против «Металлурга» у них не получается.
– Соперник неплохо играет в обороне, поэтому ребятам было тяжело.
– Что с Александром Алексеевым и Данилом Алалыкиным?
– У Алалыкина сотрясение после удара Дица в прошлом матче, Алексеев поехал на обследование.
– Была мысль вернуть Семёна Вязового по