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Форвард «Салавата Юлаева» Загребин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Форвард «Салавата Юлаева» Загребин прокомментировал поражение от «Металлурга»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Загребин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Металлургом» (1:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Ткачёв, Джонсон) – 01:05 (5x5)     2:0 Сиряцкий (Толчинский) – 03:01 (5x5)     3:0 Ткачёв (Старков, Джонсон) – 03:33 (5x5)     4:0 Джонсон (Орехов, Тодд) – 17:47 (5x4)     5:0 Исхаков (Сиряцкий) – 25:09 (4x4)     5:1 Загребин (Маджио, Щербаков) – 25:33 (4x4)     6:1 Толчинский (Джонсон, Орехов) – 25:59 (5x4)     7:1 Джонсон (Тодд) – 57:17 (5x5)    

– Сложно сказать, что произошло. Проспали начало, было тяжело вернуться в игру.

– Тем не менее вы забросили первую шайбу в КХЛ. Как это было?
– Хорошо покружили в зоне атаки, меня вывели на бросок. Наконец-то попал. На самом деле камень упал с плеч, даже Никита Щербаков об этом спросил. Выдохнул, немного полегчало.

– Что помешало отыграться после 0:3? Всё-таки было много времени.
– Не смогли взять игру под свой контроль, да и у соперника были моменты. У нас было много удалений.

– Было ли ощущение, что «Металлург» играл свежо?
– Да, думаю, что они были посвежее. У нас были сложные перелёты, но мы должны подстраиваться под это, должны находить эмоции и силы к каждой игре, — приводит слова Загребина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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