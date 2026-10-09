Форвард «Салавата Юлаева» Загребин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Загребин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с «Металлургом» (1:7).

– Сложно сказать, что произошло. Проспали начало, было тяжело вернуться в игру.

– Тем не менее вы забросили первую шайбу в КХЛ. Как это было?

– Хорошо покружили в зоне атаки, меня вывели на бросок. Наконец-то попал. На самом деле камень упал с плеч, даже Никита Щербаков об этом спросил. Выдохнул, немного полегчало.

– Что помешало отыграться после 0:3? Всё-таки было много времени.

– Не смогли взять игру под свой контроль, да и у соперника были моменты. У нас было много удалений.

– Было ли ощущение, что «Металлург» играл свежо?

– Да, думаю, что они были посвежее. У нас были сложные перелёты, но мы должны подстраиваться под это, должны находить эмоции и силы к каждой игре, — приводит слова Загребина пресс-служба «Салавата Юлаева».