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Сочи — Спартак, результат матча 9 октября 2026 года, счет 0:2, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Спартак» всухую победил «Сочи» в выездном матче КХЛ
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Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин, Кин) – 01:14 (5x5)     0:2 Гальченюк (Пивчулин, Кин) – 42:44 (5x4)    

На второй минуте нападающий «Спартака» Александр Беляев забил первый гол. На 43-й минуте форвард Алекс Гальченюк удвоил преимущество красно-белых, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя очками после 13 матчей, а «Спартак» находится на пятой строчке Запада, набрав 16 очков в 14 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.