«Спартак» всухую победил «Сочи» в выездном матче КХЛ

Сегодня, 9 октября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На второй минуте нападающий «Спартака» Александр Беляев забил первый гол. На 43-й минуте форвард Алекс Гальченюк удвоил преимущество красно-белых, установив окончательный счёт — 2:0.

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На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя очками после 13 матчей, а «Спартак» находится на пятой строчке Запада, набрав 16 очков в 14 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.