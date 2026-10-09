ЦСКА одержал 10-ю победу подряд, обыграв московское «Динамо»

Сегодня, 9 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 24-й минуте Полтапов оформил дубль. На 29-й минуте форвард Павел Шэн сократил отставание «Динамо». На 35-й минуте нападающий Максим Соркин вернул армейцам былое преимущество.

На 36-й минуте форвард Максим Мамин забросил четвёрт