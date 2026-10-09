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Динамо М — ЦСКА, результат матча 9 октября 2026 года, счет 2:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

ЦСКА одержал 10-ю победу подряд, обыграв московское «Динамо»
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Сегодня, 9 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало московский ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 06:35 (5x5)     0:2 Полтапов (Замула, Хайруллин) – 23:14 (5x4)     1:2 Шэн (Ожиганов, Шафигуллин) – 28:08 (5x5)     1:3 Соркин (Хайруллин, Замула) – 34:40 (5x3)     1:4 Мамин (Рой, Костин) – 35:04 (5x4)     2:4 Меркли (Сикьюра, Пыленков) – 37:21 (5x3)     2:5 Соркин (Хайруллин, Полтапов) – 50:35 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов забил первый гол. На 24-й минуте Полтапов оформил дубль. На 29-й минуте форвард Павел Шэн сократил отставание «Динамо». На 35-й минуте нападающий Максим Соркин вернул армейцам былое преимущество.

На 36-й минуте форвард Максим Мамин забросил четвёрт