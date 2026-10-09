И. о. главного тренера «Металлурга» оценил разгромную победу над «Салаватом Юлаевым»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (7:1).

– Нас с победой! Хорошая игра, хорошее начало матча. Очень понравился первый период: мы доминировали, забили хорошие голы. Потом старались играть по счёту, на результат. Были ошибки, старались их исправлять. Понравилась сегодня командная игра. Неплохо сыграли и в меньшинстве, и в большинстве. Это радует.

– Вы сказали, что, когда повели в счёте, попытались больше играть от обороны. Это была установка играть по счёту или всё-таки «Салават» где-то заставлял вас так действовать? Потому что и удаления пошли, как будто уже стало тяжеловато.

– Мы старались, в принципе, и в зоне атаки всё равно