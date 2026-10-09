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И. о. главного тренера «Металлурга» оценил разгромную победу над «Салаватом Юлаевым»

И. о. главного тренера «Металлурга» оценил разгромную победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (7:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Ткачёв, Джонсон) – 01:05 (5x5)     2:0 Сиряцкий (Толчинский) – 03:01 (5x5)     3:0 Ткачёв (Старков, Джонсон) – 03:33 (5x5)     4:0 Джонсон (Орехов, Тодд) – 17:47 (5x4)     5:0 Исхаков (Сиряцкий) – 25:09 (4x4)     5:1 Загребин (Маджио, Щербаков) – 25:33 (4x4)     6:1 Толчинский (Джонсон, Орехов) – 25:59 (5x4)     7:1 Джонсон (Тодд) – 57:17 (5x5)    

– Нас с победой! Хорошая игра, хорошее начало матча. Очень понравился первый период: мы доминировали, забили хорошие голы. Потом старались играть по счёту, на результат. Были ошибки, старались их исправлять. Понравилась сегодня командная игра. Неплохо сыграли и в меньшинстве, и в большинстве. Это радует.

– Вы сказали, что, когда повели в счёте, попытались больше играть от обороны. Это была установка играть по счёту или всё-таки «Салават» где-то заставлял вас так действовать? Потому что и удаления пошли, как будто уже стало тяжеловато.
– Мы старались, в принципе, и в зоне атаки всё равно