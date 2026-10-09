Форвард «Металлурга» Джонсон прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о разгромной победе над «Салаватом Юлаевым» (7:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

— Отличная игра от нас. Были эпизоды, в которых шайба удачно к нам отскакивала, многие подборы были за нами, и, может, нам где-то везло, но здорово, что мы воспользовались этими моментами. Соперник тоже сыграл неплохую игру. Теперь нам нужно постараться перенести все эти удачные подборы на следующий матч.

— 3:0 к четвёртой минуте. Как можно охарактеризовать произошедшее?

— В принципе, я об этом уже сказал: где-то отскоки были в нашу пользу, где-то мы были первыми на подборе. Наверное, это стало ключевым моментом