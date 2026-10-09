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Форвард «Металлурга» Джонсон прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»

Форвард «Металлурга» Джонсон прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о разгромной победе над «Салаватом Юлаевым» (7:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Силантьев (Ткачёв, Джонсон) – 01:05 (5x5)     2:0 Сиряцкий (Толчинский) – 03:01 (5x5)     3:0 Ткачёв (Старков, Джонсон) – 03:33 (5x5)     4:0 Джонсон (Орехов, Тодд) – 17:47 (5x4)     5:0 Исхаков (Сиряцкий) – 25:09 (4x4)     5:1 Загребин (Маджио, Щербаков) – 25:33 (4x4)     6:1 Толчинский (Джонсон, Орехов) – 25:59 (5x4)     7:1 Джонсон (Тодд) – 57:17 (5x5)    

— Отличная игра от нас. Были эпизоды, в которых шайба удачно к нам отскакивала, многие подборы были за нами, и, может, нам где-то везло, но здорово, что мы воспользовались этими моментами. Соперник тоже сыграл неплохую игру. Теперь нам нужно постараться перенести все эти удачные подборы на следующий матч.

— 3:0 к четвёртой минуте. Как можно охарактеризовать произошедшее?
— В принципе, я об этом уже сказал: где-то отскоки были в нашу пользу, где-то мы были первыми на подборе. Наверное, это стало ключевым моментом