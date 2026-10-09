ГК «Полипласт» вышла из состава учредителей хоккейного клуба «Лада»

Группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей тольяттинского хоккейного клуба «Лада» в связи с изменением экономических условий. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в социальных сетях.

«Должен сообщить важную информацию. Группа компаний «Полипласт» вынуждена выйти из состава учредителей клуба в связи с изменением экономических условий. Благодарен «Полипласту», лично Александру Зинуровичу Шамсутдинову за проделанную совместную работу и заметный вклад в развитие хоккея в Самарской области.

Финансирование сохраняется в рамках ранее утверждённого бюджета. АО «Автоваз» остаётся стратегическим партнёром команды. Работаем над расширением пула партнёров хоккейного клуба», — написал Федорищев.

ГК «Полипласт» была спонсором «Лады» с 2025 года. На данный момент тольяттинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с пятью очками после 13 матчей.