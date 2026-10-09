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Тамбиев — о 2:5 с ЦСКА: игра давалась, но её сломали удаления

Тамбиев — о 2:5 с ЦСКА: игра давалась, но её сломали удаления
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 06:35 (5x5)     0:2 Полтапов (Замула, Хайруллин) – 23:14 (5x4)     1:2 Шэн (Ожиганов, Шафигуллин) – 28:08 (5x5)     1:3 Соркин (Хайруллин, Замула) – 34:40 (5x3)     1:4 Мамин (Рой, Костин) – 35:04 (5x4)     2:4 Меркли (Сикьюра, Пыленков) – 37:21 (5x3)     2:5 Соркин (Хайруллин, Полтапов) – 50:35 (5x5)    

– В принципе в целом игра нам давалась, но игровая дисциплина… Эти непонятные нарушения численного состава – или переизбыток эмоций, или мозг у игроков отключился в каких-то моментах. Непонятные моменты. Только вроде вернули инициативу, счёт 2:1, забили красивый гол. Потом пять минут в чужой зоне, потом опять нарушение численного состава. Вроде бы выстояли, отпластались, втроём, вчетвером. Для меня эт