Тамбиев — о 2:5 с ЦСКА: игра давалась, но её сломали удаления

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 2:5.

– В принципе в целом игра нам давалась, но игровая дисциплина… Эти непонятные нарушения численного состава – или переизбыток эмоций, или мозг у игроков отключился в каких-то моментах. Непонятные моменты. Только вроде вернули инициативу, счёт 2:1, забили красивый гол. Потом пять минут в чужой зоне, потом опять нарушение численного состава. Вроде бы выстояли, отпластались, втроём, вчетвером. Для меня эт