15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Стихийная игра». Никитин — о второй победе над «Динамо» в сезоне

«Стихийная игра». Никитин — о второй победе над «Динамо» в сезоне
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 06:35 (5x5)     0:2 Полтапов (Замула, Хайруллин) – 23:14 (5x4)     1:2 Шэн (Ожиганов, Шафигуллин) – 28:08 (5x5)     1:3 Соркин (Хайруллин, Замула) – 34:40 (5x3)     1:4 Мамин (Рой, Костин) – 35:04 (5x4)     2:4 Меркли (Сикьюра, Пыленков) – 37:21 (5x3)     2:5 Соркин (Хайруллин, Полтапов) – 50:35 (5x5)    

— Стихийная игра получилась. Всё сложилось сегодня, в том числе в плане удачи.

— При счёте 2:0 во втором периоде возникла какая-то расслабленность. Думаю, что этот момент вам очень не понравился. Вашей команде вообще это несвойственно. Это психология или что-то ещё?
— Да здесь нравится-не нравится… Я бы сказал, что в такой стихийной игре парни правильно среагировали на эти вещи