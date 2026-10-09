«Стихийная игра». Никитин — о второй победе над «Динамо» в сезоне

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Стихийная игра получилась. Всё сложилось сегодня, в том числе в плане удачи.

— При счёте 2:0 во втором периоде возникла какая-то расслабленность. Думаю, что этот момент вам очень не понравился. Вашей команде вообще это несвойственно. Это психология или что-то ещё?

— Да здесь нравится-не нравится… Я бы сказал, что в такой стихийной игре парни правильно среагировали на эти вещи