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Тамбиев — о провальном отрезке «Динамо»: мы строим команду на будущее

Тамбиев — о провальном отрезке «Динамо»: мы строим команду на будущее
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о серии поражений команды из шести матчей. Сегодня, 9 октября, бело-голубые проиграли ЦСКА со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов – 06:35 (5x5)     0:2 Полтапов (Замула, Хайруллин) – 23:14 (5x4)     1:2 Шэн (Ожиганов, Шафигуллин) – 28:08 (5x5)     1:3 Соркин (Хайруллин, Замула) – 34:40 (5x3)     1:4 Мамин (Рой, Костин) – 35:04 (5x4)     2:4 Меркли (Сикьюра, Пыленков) – 37:21 (5x3)     2:5 Соркин (Хайруллин, Полтапов) – 50:35 (5x5)    

– Даниил Пыленков сегодня провёл плохой матч. Будут ли к нему применены какие-то санкции?
– А кто сказал, что он провёл плохой матч. Это вот вы так решили?

– Он виноват в первой шайбе, потом «привёз» четыре минуты.
– Мы разберёмся. Я не считаю, что он провёл плохой матч. Да, переизбыток эмоций. Они его захлестнули. Но в целом он сы