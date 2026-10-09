Тамбиев — о провальном отрезке «Динамо»: мы строим команду на будущее

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о серии поражений команды из шести матчей. Сегодня, 9 октября, бело-голубые проиграли ЦСКА со счётом 2:5.

– Даниил Пыленков сегодня провёл плохой матч. Будут ли к нему применены какие-то санкции?

– А кто сказал, что он провёл плохой матч. Это вот вы так решили?

– Он виноват в первой шайбе, потом «привёз» четыре минуты.

– Мы разберёмся. Я не считаю, что он провёл плохой матч. Да, переизбыток эмоций. Они его захлестнули. Но в целом он сы