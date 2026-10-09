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Главный тренер московского «Динамо» объяснил решение привлечь к работе Александра Ерёменко

Главный тренер московского «Динамо» объяснил решение привлечь к работе Александра Ерёменко
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал, почему принял решение привлечь к тренировочному процессу бывшего вратаря бело-голубых Александра Ерёменко.

– На этой неделе было замечено, что вы привлекли к тренировочному процессу Александра Ерёменко. Расскажите о его текущей роли в вашем тренерском штабе?
– А это плохо, что мы привлекли Ерёменко?

– Вопрос, почему вы приняли это решение.
– Потому что вратарь с таким опытом. Два Кубка Гагарина. Он динамовец. Легенда клуба. Мы с ним поговорили – я и спортивный директор – и приняли решение, что один тренер по вратарям – это хорошо, а два – лучше. Саша добавляет. Он работает с Моторыгиным, которого хорошо знает. Потому мы его и привлекли, чтобы он нам помог, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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