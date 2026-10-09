Главный тренер «Сочи» Миронов высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Вышли с хорошим настроем, ребята понимали, что надо брать реванш. К сожалению, пропустили необязательный гол в начале. Это не так просто, когда в начале пропускаешь. А вторая шайба… Три удаления подряд, сложно столько играть в меньшинстве.

– Пришёл Гусев, но ситуация с голами не меняется. Почему?

– Сложно играть на одного человека. Один он не сможет. Надо улучшать командную игру, надеяться на всех. Он большой мастер, но нам нужно, чтобы все четыре звена давали энергию, результат.

– Не кажется, что поиск оптимальных сочетаний затянулся?

– Надо искать сочетания. Может, подзатянулся процесс, но нам нужны оптимальные варианты. Прошлым уже жить не надо. Надо идти в ногу со временем, то, как обстоят дела на сегодняшний день. Возможно, мы вернёмся к прежним сочетаниям и этой связке, – приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи».