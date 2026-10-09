Защитник «Сочи» Беляков прокомментировал поражение от «Спартака»

Защитник «Сочи» Ярослав Беляков высказался о поражении от «Спартака» (0:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

– Не было особенной мотивации на «Спартак». У нас сейчас такая ситуация, что надо каждый матч выигрывать. Здесь уже все встречи принципиальные. Нам не хватает очков и побед.

– Что помешало в третьем периоде после активного второго сравнять счёт?

– Тяжело сказать, три подряд удаления подвели. Нам в концовке не хватило сил. Надо меньше удаляться. Было меньше ошибок при выходе из зоны, меньше давали соперникам начинать атаки, активнее переассигновали. Но опять мало бросаем, здесь нам явно не хватает остроты, – приводит слова Белякова пресс-служба «Сочи».