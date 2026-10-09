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Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победу над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победу над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Филин, Кин) – 01:14 (5x5)     0:2 Гальченюк (Пивчулин, Кин) – 42:44 (5x4)    

«Нервная игра, ребята – молодцы, что сыграли «на ноль». Какой момент стал ключевым? Наверное, это начало третьего периода, сыграли правильно, акцент был на то, чтобы контролировать и держать шайбу – отсюда начались удаления у соперников. Конечно, всегда тяжелее проводить второй матч против одной и той же команды, тем более через день. Это всегда сказывается на результате, соперники разбирают друг друга, в этом плане потяжелее. Мы об этом предупреждали ребят, повторю, молодцы, что сыграли правильно, в каких-то моментах попроще, дали шанс вратарю провести матч на «ноль». У нас были разные сочетания, совершили много перестановок в звеньях, ищем варианты, пока не всё так гладко, как хотелось бы», — приводит сло