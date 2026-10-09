Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победу над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Нервная игра, ребята – молодцы, что сыграли «на ноль». Какой момент стал ключевым? Наверное, это начало третьего периода, сыграли правильно, акцент был на то, чтобы контролировать и держать шайбу – отсюда начались удаления у соперников. Конечно, всегда тяжелее проводить второй матч против одной и той же команды, тем более через день. Это всегда сказывается на результате, соперники разбирают друг друга, в этом плане потяжелее. Мы об этом предупреждали ребят, повторю, молодцы, что сыграли правильно, в каких-то моментах попроще, дали шанс вратарю провести матч на «ноль». У нас были разные сочетания, совершили много перестановок в звеньях, ищем варианты, пока не всё так гладко, как хотелось бы», — приводит сло