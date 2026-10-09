Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов: Привалов уверенный в себе парень, голы придут

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался об игре форварда армейцев Назара Привалова и ответил, что изменилось в команде по сравнению с прошлым годом.

— Назар Привалов создаёт много моментов практически в каждой игре, сегодня была перекладина. Как подбадриваете молодого? Может быть, этот гол ему сейчас необходим, чтобы психологически разгрузиться и пойти вперёд?

— Назар психологически уверенный парень, котируется высоко, поэтому… Нужно просто привыкнуть к этим требованиям, он молодой. С ним много-много тренируются, много работают лично, всё придёт.

— Что изменилось в команде по сравнению с прошлым годом? Если более глобально, как считаете, в чём этот ЦСКА стал сильнее, если сравнивать с прошлым годом?

— В ментальности, можно так сказать. Психология. Изменилась ментальность в основном. Привыкли ко всем требованиям, начали понимать, что от нас требуют и хотят, что можем себе позволить в этих хотелках и требованиях.

— К чему вам лично больше всего приходилось привыкать?

— Главное — играть повзрослее, спокойно, чтобы голова не кипела, — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.