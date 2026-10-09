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Результаты матчей КХЛ на 9 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 9 октября 2026 года
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Сегодня, 9 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 9 октября 2026 года:

«Металлург» Мг – «Салават Юлаев» — 7:1;
ХК «Сочи» – «Спартак» — 0:2;
«Динамо» М – ЦСКА — 2:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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