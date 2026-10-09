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«Шутили, что с дополнительной буквой играет». Полтапов — о переходе Хайруллина из СКА

«Шутили, что с дополнительной буквой играет». Полтапов — о переходе Хайруллина из СКА
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал переход форварда Марата Хайруллина в команду из СКА.

— С Маратом Хайруллиным долго сыгрывались. Сегодня у него ассистентский хет-трик. У вас по две шайбы с Максимом Соркиным. Просто тянули команду. Как находили взаимопонимание, действительно Марат долго осваивался?
— Марат новый игрок, тоже надо привыкнуть, как и всем. Ничего, он побыстрее это сделал, чем мы в прошлом году. Молодец. На тренировках всё отработали, разговариваем много, вместе сидим в раздевалке, поэтому это всё приходит со временем.

— Подшучивали над его прошлым в СКА? Это ведь принципиальное соперничество.
— Больше концентрировались, что он теперь с дополнительной буквой играет (улыбается), — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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