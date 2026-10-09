Результаты матчей ВХЛ на 9 октября 2026 года

Сегодня, 9 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 октября 2026 года:

«Сокол» – «Олимпия» — 3:4;

«Омские Крылья» – ХК «Тамбов» — 5:1;

«Зауралье» – «Буран» — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 13 матчах. Второе место занимает «Буран» с 19 очками после 12 встреч. Тройку замыкает «Калуга» (18 очков в 12 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.